Azərlotereya на Бакинском марафоне-2024

Azərlotereya снова выступила в качестве партнера Бакинского марафона-2024, поддерживая это важное событие. Марафон, который проводился уже в седьмой раз под лозунгом «Победи ветер», продолжает акцентировать внимание на значимости здорового образа жизни и развитии спорта в стране.

Более 18 тысяч человек приняли участие в марафоне, организованном 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Для участников были устроены игры в развлекательной зоне, организованной у стенда Azərlotereya, с различными призами для победителей.

Марафон, начавшийся с традиционной стартовой точки и завершившийся на площади Государственного флага с дистанцией в 21 километр, снова собрал множество участников из Азербайджана и других стран, что подчеркивает его популярность и международное значение.

Azərlotereya, как организатор лотерей и оператор спортивных ставок, продолжит поддерживать такие национальные мероприятия в рамках своей корпоративной социальной ответственности.