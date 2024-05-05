Хуситы задержали американских шпионов

Силы безопасности, сформированные мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы), задержали несколько человек, которые якобы занимались сбором информации в интересах США и Израиля. Об этом сообщило принадлежащее повстанцам агентство Saba.

Согласно утверждению источника агентства, силы безопасности хуситов при поддержке Министерства обороны в правительстве мятежников за последние несколько дней арестовали несколько шпионов, которые были завербованы для сбора информации о военных объектах "Ансар Аллах" на западном побережье Йемена в интересах разведслужб США и Израиля.

По словам собеседника Saba, задержанные признались в проведении разведывательных операций, в числе которых было наблюдение за площадками для запуска ракет и беспилотников, а также определение местоположения катеров хуситов с целью передачи координат этих целей для наведения авиации США и Великобритании.