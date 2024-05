Посол США в Баку Марк Либби отправился в Шушу, сообщило посольство США в Азербайджане.

«Сегодня посол Либби вместе со своей супругой Данусией посетил города Физули и Шуша.

Во время визита посол планирует встретиться с представителями правительства, вместе со своей супругой – посетить Шушинскую крепость, дом Хуршидбану Натаван, Родник Хан кызы, мавзолей Вагифа, Джыдыр дюзю, а также встретиться с местными педагогами, участвующими в программе английского языка, поддерживаемой посольством», – говорится в сообщении посольства.

