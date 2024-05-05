В Суговушане обнаружили человеческие останки
На территории поселка Суговушан Агдеринского района обнаружены фрагменты костей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Было отмечено, что в прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту обнаружения 5 мая фрагментов костей, предположительно, принадлежащих человеку, при проведении раскопок в связи со строительством новых зданий на территории поселка Суговушан Агдеринского района.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!