У Путина сегодня насыщенный день

Президент России Владимир Путин готовится в Кремле к запланированной на 7 мая инаугурации, в середине дня он встретится с уходящим, согласно Конституции, в отставку правительством. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства», - рассказал представитель Кремля.

Кроме того, у президента запланирован «ряд внутренних встреч и совещаний», отметил Песков.

«Завтрашняя инаугурация требует подготовки», - добавил пресс-секретарь.