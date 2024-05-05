Бельгия за санкции против Израиля
Бельгия инициировала обсуждение в Европейском союзе (ЕС) торговых санкций в отношении Израиля. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
«Можем ли мы теперь просто продолжать использовать Израиль в качестве торгового партнера? Я так не думаю. Мы не можем просто стоять в стороне, использовать громкие слова и просто говорить: «Мы не можем позволить этому случиться», — заявил он.
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