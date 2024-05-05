21:12

Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации войны в Украине, государства должны создавать условия для мирных переговоров. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он добавил, что Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами. "Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа. По словам Си Цзиньпина, трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов войны и "эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек снабжения".

*** 17:43



В Париже в Елисейском дворце в понедельник прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Париж накануне с государственным визитом. Во встрече участвовала также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Главной темой встречи, судя по вступительному слову Макрона и комментариям фон дер Ляйен, сделанным после встречи, были торговые отношения между ЕС и Китаем. Обе стороны в последнее время выдвигали обвинения в адрес друг друга в нечестной конкуренции и излишнем протекционизме.

Обсуждалась на переговорах и война в Украине. Фон дер Ляйен после встречи заявила, что надеется, что Китай использует свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне, которую она ведет против Украины, равно как и будет продолжать играть важную роль в деэскалации ядерных угроз Кремля. «Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России, и я уверена, что президент Си будет продолжать делать это на фоне непрерывных ядерных угроз со стороны России», - сказала глава Еврокомиссии. По словам фон дер Ляйен, лидеры обсудили также обязательство Китая не поставлять России «какое-либо смертоносное оборудование». «Требуются дополнительные усилия для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя, и, учитывая экзистенциальный характер угрозы, исходящей от этой войны как для Украины, так и для Европы, это действительно влияет на отношения ЕС и Китая», - подчеркнула глава Еврокомиссии. Си Цзиньпин переговоры пока не комментировал. В своем вступительном слове он прямо не упомянул о войне в Украине, однако отметил, что мир вступил в эпоху турбулентности и перемен, и в этих условиях важны «стратегические отношения» между Китаем и ЕС, в том числе в деле обеспечения международного мира.