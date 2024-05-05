Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в дипведомство РФ, передают российские СМИ. О причинах его визита не сообщается.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «беспрецедентном новом витке напряженности», который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном. Слова Макрона о возможной отправке войск в Украину Кремль назвал «очень опасной риторикой».

Французский лидер в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск в Украину в случае просьбы Киева, «если российские силы прорвут линию фронта».