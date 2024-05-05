Москва вызвала британского и французского послов на ковер обновлено 16:32
Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в дипведомство РФ, передают российские СМИ. О причинах его визита не сообщается.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «беспрецедентном новом витке напряженности», который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном. Слова Макрона о возможной отправке войск в Украину Кремль назвал «очень опасной риторикой».
Французский лидер в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск в Украину в случае просьбы Киева, «если российские силы прорвут линию фронта».
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Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси в понедельник вызван в МИД РФ, сообщили в российском дипведомстве.
Причина вызова британского посла не уточняется.
2 мая Reuters опубликовало интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором тот заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России.