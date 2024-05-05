В России требуют проверить известного музыканта на «экстремизм»

3 мая на концерте ДДТ в Дубае Юрий Шевчук в перерыве между песнями рассказал зрителям об исторических концепциях. «Есть две концепции исторические, как шутят профессиональные историки. Первая — это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция, что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения. И вам предлагаю», — сказал музыкант.

Автор доноса попросил Генпрокуратуру проверить слова Шевчука по уголовной статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». А Минюст он попросил провести проверку на предмет иностранного финансирования, чтобы объявить музыканта «иностранным агентом».