Симонян: Оппозиция хочет втянуть Армению в войну
Оппозиционные депутаты покинули зал заседаний перед выступлением спикера парламента Армении Алена Симоняна, сообщили армянские СМИ.
Симонян прокомментировал выходку оппозиции: «Ну ясно, вы хотите сделать все, чтобы втянуть Армению в войну».
Он отметил, что оппозиция также хочет осуществить смену власти в Армении. «Ради смены власти некоторые готовы душу продать! Или уже продали, и не только души», - заявил Симонян.
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