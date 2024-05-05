Венгрия заявила, что «не отправит украинцев на смерть»

Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь".

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, есть ли человек, по словам украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", – сказал заместитель премьер-министра Венгрии.

Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – сказал вице-премьер Венгрии.

Как известно, 23 апреля Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.