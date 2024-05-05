Российский самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет NWS077 российской авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург, подал аварийный сигнал и развернулся над Нижегородской областью, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

Источники РИА Новости в экстренных службах сообщили, что Airbus A-321 готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее источники российского агентства говорили, что самолет «взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок».