Томас де Ваал: «Все карты в руках Азербайджана»

Отдел информации 16:10

Продолжается процесс реализации достигнутого между Азербайджаном и Арменией соглашения о возвращении оккупированных 4 сел Газахcкого района и делимитации части границы двух стран, проходящей вдоль этих сел. Осуществление мирного плана, которое сопровождается протестами реваншистских и националистических сил в Армении, должно завершиться 15 мая. Британский эксперт Томас де Ваал, комментируя создавшуюся в приграничной зоне обстановку в интервью армянской службе «Радио Свобода», заявил, что эти села на всех картах были указаны как часть советского Азербайджана и бесспорно принадлежат ему. Протесты в Армении связаны с тем, что после возвращения этих пустующих уже много лет сел граница приблизится к армянским селам, и армяне окажутся вблизи азербайджанской символики.

«Армян также волнует вопрос дорог и другие аспекты. Это вполне понятные опасения. Но я полагаю, что Пашинян стремится увидеть более широкую картину. Правительство Армении утверждает, что рассматривает ситуацию более всесторонне, и с их точки зрения демаркация является очень чувствительным вопросом. В то же время русские продолжают утверждать, что они хотят стать посредниками. Азербайджанцы продолжают выдвигать претензии к этим селам и анклавам. Поэтому я считаю, что Пашинян говорит о том, что процесс лучше, чем его отсутствие. Его логика такова: «Мы возвращаем эти деревни. Сделаем перерыв, посмотрим, что будет дальше», - подчеркнул эксперт. Томас де Ваал отметил, что брюссельский и вашингтонский процессы приостановлены с прошлого года, Азербайджан и Армения достигли окончательного соглашения путем прямых переговоров. По его словам, сейчас идет двусторонний процесс, и «это нормально». «Это лучше, чем ничего. Стороны добились определенного прогресса. Но это создает для Армении мрачную картину. Карты действительно в руках Азербайджана. И я предполагаю, что Армения посылает очередной сигнал западным партнерам: «мы миролюбивы, мы идем на уступки, не мы разжигаем агрессию, мы заслуживаем вашей поддержки». Поэтому я думаю, что это очень политическое послание», - подчеркнул британский эксперт.