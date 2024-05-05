На украинском фронте сложно

На восточном фронте Украины сложная ситуация. Россияне пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В связи со сложной ситуацией на Востоке в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск, и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск», - пишет Сырский.

По словам главкома ВСУ, «имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов».