Обманувший государство Мехтиев спросил в суде: «Как вы все подсчитали?»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил обвиняемый Чингиз Мехтиев. Он заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, а также назвал ложными утверждения своей экс-супруги.

«Я работал в США в банковской сфере. На работе никогда не совершал нарушений. Уйдя из финансового сектора, работал в сфере автомобильного спорта, имел проект по созданию академии пилотов. В связи с этим проектом я и встретился с тогдашним министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. Проект включал подготовку пилотов, строительство академии, подготовку учителей и другие моменты. Азад Рагимов мне сказал, что сейчас в стране есть более важные проекты», - рассказал Мехтиев.

Обвиняемый также сказал, что является «профессиональным кадром» по «Формуле-1», и по этой причине выдвинул инициативу о проведении международных соревнований: «Так как я специалист, исполнительный директор операционной компании «Бакинское городское кольцо», Ариф Рагимов в 2016 году назначил меня главой отдела спортивных операций компании».

Далее Мехтиев сообщил, что в 2016 году головной офис «Формулы-1» представил спортивному отделу, руководителем которого он был, список необходимых товаров в связи с первым проведением соревнований Гран-при «Формулы-1» в стране. Поскольку соревнования проводились впервые, а нужные товары не могли обеспечить ни компания, ни кто-либо другой, Мехтиев, по его словам, был вынужден закупить их и предоставить «Бакинскому городскому кольцу».

«Самая большая проблема заключалась в том, что в нашей стране не было специализированной компании, связанной с «Формулой-1». Привлечение экспертов из-за рубежа также обошлось бы дорого. Основная задача, которую передо мной поставили, – налаживать связи. В Америке я работал в крупных финансовых учреждениях и банках, организовывал тренинги в крупных городах, таких как Лондон, Париж. Когда я приступил к работе, Ариф Рагимов поручил закупку товаров директору по закупкам Зауру Меликасланову, было выделено 90 миллионов манатов», – сказал Мехтиев.

Ч.Мехтиев отметил, что при закупке некоторых товаров возникли трудности. Разобраться поручили ему из-за отсутствия специализированной компании или экспертов: «Я поговорил о ценах с женевским офисом. Мне сказали срочно определить минимальные цены. Я предложил заняться этим компании Dayton (речь идет о зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Dayton İnvesment LTD, законным представителем которой являлась мать Ч.Мехтиева).

Были заключены договоры, заказаны, оплачены и предоставлены товары. Я страшно переживал, пока товары не доставили в страну. Представьте, если некоторые товары задержали быть хоть на день. Что бы тогда было? Вот мне интересно, как следствие высчитало, что я присвоил 389 тысяч манатов? Ведь товары были заказаны 9 лет назад. Как провели подсчеты, как специалист, проводящий расчеты, определил стоимость специальных товаров для «Формулы-1», как проанализировал цены?» - спросил Мехтиев.

Судебный процесс продолжится 2 июня.

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната государственных средств.

Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в американском Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов.

Сам обвиняемый все отрицает. Адвокат Мехтиева попросил первым делом допросить в суде представителя потерпевшего: «Пусть допросят первого потерпевшего, посмотрим, какой нанесен ущерб. В целом есть вопросы, которые нас интересуют».

Ч.Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Решением суда он находится под надзором полиции.

Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.