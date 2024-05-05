Мирзоян надеется на подвижки в мирном процессе с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште подтвердил курс Еревана на урегулирование отношений с Азербайджаном.

Министр отметил, что инициатива армянских властей «Перекресток мира» предполагает разблокирование всех коммуникаций в регионе, что облегчит пассажиро- и грузоперевозки, предоставление услуг. В этом же контексте в Армении рассматривают возможность участия в программах поставок в Европу восстанавливаемой энергии.

«Главный залог - мир. Я подтверждаю приверженность Армении длительному миру. Мы вовлечены в переговоры, цель которых окончательное урегулирование многолетнего конфликта», - отметил министр, перечислив принципы, по которым это должно произойти, – взаимное признание территориальной целостности, делимитация границы на основании алмаатинского документа, разблокирование коммуникаций. Надеюсь, в скором будущем будут достигнуты результаты, отметил Мирзоян.

«Вы в курсе, что мы в процессе, который существенно сближает Армению и ЕС. На повестке новый пакет инициатив, и мы рассчитываем также на содействие в период председательства Венгрии в ЕС», - сказал Мирзоян.

Сийярто в свою очередь, отметил, что Венгрия приветствует существенные шаги Армении и Азербайджана на пути к миру.

«Если не найдем мирные средства, в скором времени мир окажется ближе к Третьей мировой войне. К сожалению, регион Кавказа последние годы стал свидетелем конфликтов, которые вызвали страдания жителей региона. Наша цель – способствовать миру. Это касается и Южного Кавказа. Мы приветствуем существенные шаги Армении и Азербайджана к миру, чтобы обеспечить длительный мир в регионе. Венгрия хотела бы способствовать мирным усилиям», - заверил министр.