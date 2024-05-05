В Нахчыване судят Рустамова

Начинается суд над бывшим председателем Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской АР Хиджраном Рустамовым.

Уголовное дело будет рассмотрено на судебном заседании под председательством судьи Гусейна Мамедова в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям. Дата заседания назначена на 16 мая. Рустамов обвиняется в присвоении государственных средств, предназначенных для строительства и благоустройства на территории автономной республики.

Ранее по этому делу были привлечены к ответственности и арестованы различные высокопоставленные должностные лица Государственного таможенного комитета и министр финансов Нахчыванской АР.