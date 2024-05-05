Венгрия и Армения откроют посольства

Венгрия и Армения условились открыть в ближайшее время посольства в Будапеште и Ереване, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Это станет еще одним важным шагом в процессе улучшения отношений между двумя странами», - заявил глава венгерского МИД.

«В прошлый раз мы говорили об открытии консульских представительств, но, учитывая атмосферу и результаты совместной работы за последние полтора года, видим, что достигнутому прогрессу должен соответствовать самый высокий уровень дипломатических отношений», - добавил Сийярто.