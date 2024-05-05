Тамилла Алиева, собкор 17:05

В этом году один из самых масштабных проектов в истории мирового железнодорожного строительства — Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — празднует свой 50-летний юбилей. Полномасштабное строительство БАМа протяженностью 4300 километров стартовало в апреле 1974 года при участии более двух миллионов человек. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, возглавлявший комиссию по строительству Байкало-Амурской магистрали, благодаря своим уникальным управленческим качествам, внес исключительную лепту в успешное завершение этого грандиозного проекта, являющегося с точки зрения международного признания одним из величайших инженерных достижений в истории мирового железнодорожного строительства и пример масштабного освоения крайне недоступных с географической точки зрения регионов.

Исключительные заслуги выдающегося азербайджанского политика в работах по возведению магистрали широко освещаются и в Азербайджане. В честь полувекового юбилея БАМа с 5 по 15 мая ЗАО «Азербайджанские железные дороги» организует ряд мероприятий, посвященных юбилею Байкало-Амурской магистрали и значимой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в осуществлении этого грандиозного проекта. В здании Бакинского железнодорожного вокзала состоится выставка уникальных фотографий времен строительства БАМа, которые в прошлом году были показаны в рамках выставки в «Царской башне» Казанского вокзала, приуроченной к юбилею Гейдара Алиева. Также в зале ожидания вокзала состоится показ документального фильма «Железные дороги жизни», в котором рассказывается об организационной роли Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Фильм также будет показан в кинозале Азербайджанского железнодорожного музея наряду с фильмом «Особое назначение», автором которого является известный кинорежиссер, лауреат Государственной премии Азербайджана Вагиф Мустафаев. Для студентов-транспортников же будут организованы экскурсии в Азербайджанский железнодорожный музей, где они смогут ознакомиться с архивными фотографиями о деятельности Гейдара Алиева в проекте БАМ, а также ознакомятся с фоторепортажами его поездок на строительные участки магистрали.

Строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1930-е годы и получило новый импульс в 1970-х. Проект был настолько гигантским, что вдоль этой железной магистрали пришлось соорудить 4242 моста. Магистраль прокладывали с учетом разведанных природных богатств региона: вдоль трассы разбросаны огромные угольные, железнорудные, нефтегазовые, полиметаллические месторождения. Гейдар Алиев внес беспрецедентный вклад в строительство этой сложнейшей магистрали, которое велось в очень сложных климатических и геологических условиях. Также он способствовал оптимизации проекта с точки зрения сроков строительства и бюджета — на обширных территориях, где в первые годы не было ни одного укрытия, впоследствии создали огромную инфраструктуру. Роль Гейдара Алиева была высоко оценена самими строителями БАМа, которые предложили ему вбить «золотой костыль» в последнее звено этого гигантского железнодорожного пути. 18 июля 2008 года не менее важным примером высокой оценки его работы в качестве куратора советской транспортной отрасли стало вышеупомянутое присвоение имени Гейдара Алиева станции Ангоя на БАМе.