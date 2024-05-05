Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Согласно документам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию с 14 мая еще на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года. Военное положение - это особый правовой режим, который предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для скорейшей стабилизации ситуации. При этом могут ограничиваться некоторые права и свободы граждан.