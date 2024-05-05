Италия призывает к переговорам с Путиным

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что экономические санкции против России провалились, и призвал Запад прилагать больше усилий для достижения дипломатического решения с президентом РФ, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Гвидо Крозетто считает, что Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить агрессию России, но он переоценил свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого... единственный способ разрешить этот кризис - привлечь всех, сначала (добиться) перемирия, а затем мира", - сказал Крозетто.