Журналисты «Схем» (проект «Радио Свобода») опубликовали спутниковые снимки с места удара украинской разведки по скоростному российскому катеру в Крыму в ночь на 6 мая.

Сообщается, что журналисты установили точную локацию и опубликовали снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, где был пришвартован российский катер.

Впоследствии Главное управление разведки подтвердило спецоперацию в Крыму, в результате которой в ночь на 6 мая был уничтожен российский скоростной катер.