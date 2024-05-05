Европа обратилась к Израилю

В Евросоюзе в понедельник призвали Израиль отказаться от планов наземной операции в Рафахе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми планы Израиля в Рафахе. «Приказы Израиля эвакуировать мирных граждан в Рафахе предвещают худшее: войну и голод. Это неприемлемо. Израиль должен отказаться от наземного наступления и применить резолюцию СБ ООН 2728 (о перемирии)», - написал он в соцсети X.

Кроме того, посольство Франции в Израиле распространило заявление в соцсети X, в котором говорится, что президент Эммануэль Макрон накануне поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил несогласие с запланированным израильским наступлением в Рафахе. Он также призвал ЕС и международное сообщество действовать, чтобы предотвратить такой сценарий.