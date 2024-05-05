Франция заявила, что не отправляла своих солдат в Украину

Франция не отправляла солдат иностранного легиона в Украину. Об этом сообщил МИД страны.

Экс-чиновник Пентагона Стивен Брайен вчера заявил, что Франция тайно направила своих военных в Украину.

По его словам, около 100 военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ. Всего, по словам Брайена, планируется прислать в Украину порядка 1500 французских легионеров.