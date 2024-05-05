Туристические возможности Азербайджана представлены в Дубае

Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму, на национальном стенде нашу страну наряду с Бюро по туризму Азербайджана представляют 34 местных партнера, в том числе AZAL, туристический центр «Шахдаг», отели и туркомпании.

На выставке, которая считается одним из основных туристических мероприятий ближневосточного рынка, проводятся встречи B2B, обсуждаются возможности сотрудничества между представителями отечественной и зарубежной индустрии туризма.

Также 3 мая в Дубае на панельных дискуссиях в рамках Ближневосточной конференции Phocuswright WiT, посвященных развитию глобального туризма, инновационным подходам и возможностям, генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид выступил с презентацией о туристическом потенциале Азербайджана.

С 8 июля 2023 года между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами действует безвизовый режим. В течение 2023 года Азербайджан посетили 41 085 граждан ОАЭ, что на 11,4 процента больше, чем в 2022 году. Также за первые 4 месяца текущего года наблюдается рост числа граждан ОАЭ, прибывающих в нашу страну, на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.