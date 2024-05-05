Алиева не будет на параде Победы в Москве

Главы диппредставительств и военные атташе из «дружественных стран» приглашены на парад 9 мая, рассказал на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Он рассказал также о приглашенных на мероприятие лидерах стран.

«На параде будут присутствовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана», - рассказал Ушаков и добавил, что отдельно приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Не смогут присутствовать лидеры Армении и Азербайджана. «В Азербайджане в это же время проводятся торжественные мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева», - уточнил Ушаков.

На мероприятие приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, «главы диппредставительств дружественных государств, а также и военные атташе из дружественных государств», поделился помощник президента РФ.