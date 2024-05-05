На границе Азербайджана и Армении уже 40 погранстолбов

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.