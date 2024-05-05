По случаю 101-летия общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана организовала очередное восхождение на пик Гейдара - вершину высотой 3 751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

Как сообщили в пресс-службе СГБ, несмотря на сложный рельеф и суровые климатические условия, участники восхождения вовремя прибыли в назначенное место.

Перед барельефом общенациональному лидеру сотрудники СГБ с глубоким уважением почтили память Гейдара Алиева, подняли государственный флаг Азербайджана и разместили плакат с названием и гербом СГБ.