«Накопилось много вопросов»: Кремль анонсировал встречу Путина с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном 8 мая "расставит точки над i" по ряду накопившихся проблем. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«После него [заседания Высшего евразийского экономического совета] будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном. Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения», - сказал он журналистам.

За последнее время, отметил Ушаков, «в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами».

В частности, Ушаков напомнил, что «сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена».

Он также обратил внимание на сокращение контактов на различных уровнях между двумя странами в последнее время. В частности, отметил Ушаков, в последний раз Путин и Пашинян общались лично на саммите ЕАЭС в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ушаков рассказал, что «раздается критика и в адрес России, и в адрес ОДКБ»: «Армения де-факто заморозила свое участие, хотя пока не отказывается [полностью от участия в работе ОДКБ], но не участвует в учениях и собирается воздерживаться от финансирования ОДКБ. Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом. В том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии и так далее».

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i», - заключил Ушаков.