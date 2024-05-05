Российский самолет сбросил на Белгород авиабомбу

Российский самолет 4 мая сбросил на Белгород ФАБ, в результате чего 7 человек были ранены. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

В день взрыва губернатор не назвал его причины.

Источники Astra в экстренных службах Белгородской области сообщают, что на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась, 7 человек, в том числе ребенок, получили ранения. 31 домовладение и 10 машин были повреждены.