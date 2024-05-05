Египет пытается достучаться до Израиля

Египет призывает Израиль проявить сдержанность и избегать нарастания эскалации на фоне начала эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа. С соответствующим заявлением выступил египетский МИД.

"Египет требует от Израиля проявить максимальную сдержанность и не эскалировать ситуацию в столь чувствительный момент переговорного процесса", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что "возможная военная операция Израиля в Рафахе будет иметь крайне серьезные последствия в гуманитарной сфере и негативно отразится на жизнях более 1 млн палестинцев, находящихся сейчас на территории города".

Каир продолжает "поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля", резюмировали в министерстве.