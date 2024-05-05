Обещанные ракеты к Patriot уже в Украине

Украина уже получила ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, цитирует газета El Mundo.

Отмечается, что число предоставленных ракет глава оборонного ведомства не уточнила.

"Украина защищает свою целостность, защищает человеческие жизни, эти ракеты необходимы для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений ", – заявила Роблес.

На днях Минобороны Испании заявило, что отправит ракеты Patriot Украине. Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата «Рамштайн».