Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:34

«Пашинян в Москву не поедет», - заявил спикер парламента Ален Симонян, поставив тем самым точку в вопросе присутствия премьер-министра Никола Пашиняна на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В то же время Симонян обошел молчанием присутствие Пашиняна на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Москве 8 мая. Ожидается, что премьер-министр Армении примет в нем участие, но в тот же день вернется в Ереван. То есть, в День Победы он не будет стоять рядом с Путиным на Красной площади и принимать военный парад.

Официальное подтверждение присутствия Пашиняна 8 мая в российской столице пока не последовало ни из Москвы, ни из Еревана. Но поскольку Армения в настоящее время председательствует в Евразийском экономическом союзе, то саммит этой организации Пашинян, скорее всего, не пропустит. Также возможно, что армянский премьер встретится с президентом Путиным, поскольку ранее российские официальные лица заявляли, что в ближайшие дни у армянского лидера может появиться возможность лицом к лицу обсудить с Владимиром Путиным наболевшие вопросы в российско-армянских отношениях. Интересно, что завтра, 7 мая, Пашинян назначил в Ереване очередную пресс-конференцию, в ходе которой, как полагают наблюдатели, премьер-министр выступит с заявлениями о будущем отношений с Россией и тогда же, видимо, внесет окончательную ясность в вопрос, состоится ли его поездка в Москву 7 мая. Возвращаясь же к будущему отношений между Россией и Арменией, следует отметить, что на данный момент выглядит оно довольно мрачно. Кремль предупреждает, что политика Пашиняна ведет Армению к «украинскому сценарию», в то время как пророссийские силы в этой стране делают в настоящий момент все возможное, чтобы спровоцировать новую волну массовых протестов против действующей власти, используя соглашение о возвращении азербайджанских сел и делимитацию определенного участка армяно-азербайджанской границы.

Армянская церковь пытается взять на себя инициативу в этом процессе. Как уже сообщалось, священник Тавушской епархии Баграт Галстанян начал по указанию Эчмиадзина марш протеста в Ереван и планирует добраться до столицы Армении 9 мая, чтобы на месте расширить масштаб протестов. Пророссийский армянский блогер Мика Бадалян, которого власти называют не иначе, как «представитель пятой колонны», намекнул в своем телеграм-канале, что 10 мая в Ереване произойдут события, которые положат конец власти Пашиняна. «10 мая могут произойти события, которые очень сильно изменят ситуацию и практически не оставят шансов на выживание предательскому правительству, - написал, в частности, Бадалян. - Каким же будет этот удар по хунте Никола?..». Напомним, что в марте 2024 года этот блогер вылетел в Москву, чтобы «лично наблюдать за выборами президента России», но так и не вернулся в Ереван, заявив, что на родине его ждет арест. 24 апреля Бадалян вместе с группой армянских активистов основал в московском мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» неправительственную организацию «Евразия», которая, по его словам, «начала новую борьбу за национальные интересы Армении».

«Необходимо перейти от разговоров и красивых идей о «мягкой силе» к конкретным действиям и решениям, - подчеркнул Мика Бадалян. - С учетом текущей геополитической обстановки нам нужно действовать быстро и решительно». Помимо Бадаляна, о поддержке марша преподобного Баграта на Ереван заявили также другие армянские политики и бывшие чиновники, живущие в Москве, в том числе бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. Правда, на данный момент в шествии принимают участие не более 100-150 человек. В то же время трудно предугадать, как будут развиваться события в ближайшие дни. Сотрудник Кавказского центра РАН Вадим Муханов в интервью российским «Ведомостям» не исключил, что на фоне царящей в Армении напряженности Пашинян не примет участие в саммите Евразийского экономического союза. «Армянский премьер сейчас занят тем, что встречается с жителями приграничных территорий, - отметил Муханов. - При этом очевидна динамика ухудшения двусторонних отношений Армении и России, что, собственно, и вызывает сомнения в участии Еревана в саммите ЕАЭС».

По словам эксперта, нельзя утверждать, что ухудшение армяно-российских отношений приняло серьезный характер, однако «тенденция на это присутствует». Несмотря на столь осторожную оценку, ухудшение отношений между Ереваном и Москвой на самом деле давно уже приняло угрожающий характер. К примеру, близкий партнер Пашиняна, спикер Ален Симонян, на недавней встрече председателей парламентов стран Евросоюза в Испании назвал Россию «агрессивной страной». Выступление Симоняна вызвало тогда серьезное возмущение в Москве, спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила даже, что Симонян «перешел все красные линии», а председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Григорий Карасин направил в парламент Армении официальное письмо, в котором потребовал, чтобы руководство Армении уточнило, от чьего имени выступает Симонян, и отражает ли его позиция точку зрения армянских властей. Тем не менее, сегодня, в беседе с журналистами, Ален Симонян заявил, что не сожалеет о своих словах и готов их повторить.