В Братском районе Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров. Об этом сообщил глава района Александр Дубровин.

«В Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители», - цитируют СМИ Дубровина.

По его словам, есть первые пострадавшие: «К сожалению, есть пострадавшие на пожаре. 30-летнюю женщину доставили в Братскую районную больницу, у нее сильные ожоги, состояние остается тяжелым. Пострадавшая под наблюдением врачей».

По его словам, Вихоревская городская больница работает в режиме повышенной готовности: «Коечный фонд больницы готов к приему пострадавших - развернуто 30 коек хирургического профиля и четыре реанимационные».

Дубровин отметил, что ситуацию с тушением осложняет сильный порывистый ветер.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что в садовых товариществах и в частном секторе горят более 80 построек, в том числе жилые дома и дачи.