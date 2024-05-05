Жесткий ответ Минобороны Израиля ХАМАС

ХАМАС решил заморозить переговоры и отложить возвращение делегации в Каир. Об этом газете «Аль-Араби аль-Джадид» сообщил источник в движении.

Газета также сообщила, что египетские посредники призвали руководство ХАМАС «избежать эскалации и предоставить возможность сдержать кризис».

В ответ на это израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль будет вынужден начать операцию в городе Рафах на юге сектора Газа из-за отказа представителей радикального палестинского движения ХАМАС от предложений по сделке об освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

"Действия, направленные на возвращение ваших близких, продолжаются все время, даже прямо сейчас. Мы намерены добиться выполнения целей войны, но отказ ХАМАС от любого плана, который бы позволил вернуть заложников, вынуждает нас начать операцию в Рафахе", - заявил Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.