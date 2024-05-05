ХАМАС предложил мир, а Израиль отвергает обновлено 22:14
ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, которое при этом является неприемлемым для Израиля. Об этом Reuters заявил высокопоставленный израильский чиновник.
Собеседник агентства добавил, что это предложение содержит «далеко идущие» итоги конфликта, которые Тель-Авив не поддержит.
«Мы ждем детальный ответ от ХАМАС и изучим его. Попытаемся понять, на что ХАМАС согласился, а на что – нет», - добавил чиновник.
Он также заявил, что «данное предложение не известно ни Израилю, ни США, и оно не прозвучало в разговоре Нетаньяху с Байденом» и добавил, что «это обман со стороны ХАМАС».
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что предложение прекратить огонь в секторе Газа, на которое согласилось палестинское движение ХАМАС, предусматривает вывод израильских сил из анклава и полное снятие блокады. По их сведениям, выдвинутое катарскими и египетскими посредниками предложение включает три этапа урегулирования, каждый из которых продлится 42 дня.
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ХАМАС принял предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По их словам, глава палестинского движения Исмаил Хания проинформировал премьер-министра Катара и главу разведки Египта о своем согласии с их предложением.
Детали содержания соглашения пока не разглашаются.