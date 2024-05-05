ХАМАС одобрил «смягченное» предложение Египта, которое при этом является неприемлемым для Израиля. Об этом Reuters заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Собеседник агентства добавил, что это предложение содержит «далеко идущие» итоги конфликта, которые Тель-Авив не поддержит.

«Мы ждем детальный ответ от ХАМАС и изучим его. Попытаемся понять, на что ХАМАС согласился, а на что – нет», - добавил чиновник.

Он также заявил, что «данное предложение не известно ни Израилю, ни США, и оно не прозвучало в разговоре Нетаньяху с Байденом» и добавил, что «это обман со стороны ХАМАС».

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что предложение прекратить огонь в секторе Газа, на которое согласилось палестинское движение ХАМАС, предусматривает вывод израильских сил из анклава и полное снятие блокады. По их сведениям, выдвинутое катарскими и египетскими посредниками предложение включает три этапа урегулирования, каждый из которых продлится 42 дня.