Байрамов рассказал о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Мальты, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яном Боргом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве АР.

В ходе телефонного разговора была доведена до сведения позиция нашей страны об основных направлениях повестки двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, о вызовах, с которыми в настоящее время сталкивается организация.

Байрамов также подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Наряду с этим были рассмотрены возможности сотрудничества с ОБСЕ и ее председательством в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.