На прошлой неделе представители Европейского командования США и Министерства обороны Армении приняли участие в первых ежегодных штабных переговорах. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на посольство США в Армении.

Согласно информации, в ходе переговоров состоялись обсуждения на тему двусторонних оборонных приоритетов, разработок сферы дальнейшего сотрудничества. Стороны наметили военное сотрудничество на ближайшие годы.