Американцы с армянами ведут военные консультации фото
На прошлой неделе представители Европейского командования США и Министерства обороны Армении приняли участие в первых ежегодных штабных переговорах. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на посольство США в Армении.
Согласно информации, в ходе переговоров состоялись обсуждения на тему двусторонних оборонных приоритетов, разработок сферы дальнейшего сотрудничества. Стороны наметили военное сотрудничество на ближайшие годы.
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