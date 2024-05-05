Глава ХАМАС пошел на перемирие по совету Эрдогана обновлено 22:52; видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом турецкий лидер написал в соцсети X.
Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 6, 2024
Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.…
"Перед заседанием Кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что "считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня".
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Анкара приветствует согласие палестинского движения ХАМАС на предложенный египетскими и катарскими посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
"Мы приветствуем решение ХАМАС на предложение посредников о перемирии в Газе, ждем аналогичных действий от Израиля", - сказал Эрдоган, призвав страны Запада усилить давление на Израиль.
"Мы убеждены, что нет дверей, которые закрыты для диалога и переговоров", - подчеркнул турецкий лидер.
May 6, 2024