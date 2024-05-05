Глава ХАМАС пошел на перемирие по совету Эрдогана обновлено 22:52; видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером политбюро ХАМАС Имаилом Ханией, обсудил решение лидера ХАМАС согласиться на предложенный посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом турецкий лидер написал в соцсети X.

"Перед заседанием Кабинета министров мы провели телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Мы обсудили усилия по прекращению конфликта и насилия в Газе, оценили одобрение ХАМАС предложения о прекращении огня, полученного от посредников", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что "считает решение, принятое ХАМАС с учетом предложений Турции, положительным, и подчеркнул, что Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня".

*** 21:47

Анкара приветствует согласие палестинского движения ХАМАС на предложенный египетскими и катарскими посредниками проект соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы приветствуем решение ХАМАС на предложение посредников о перемирии в Газе, ждем аналогичных действий от Израиля", - сказал Эрдоган, призвав страны Запада усилить давление на Израиль.

"Мы убеждены, что нет дверей, которые закрыты для диалога и переговоров", - подчеркнул турецкий лидер.