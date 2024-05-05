После Рамзана: «Как при падишахе – больше не будет» наш обзор
Что будет в Чечне после неизбежного и уже, похоже, относительно скорого ухода Рамзана Кадырова? Российское эмигрантское издание «Новая газета. Европа» закончило публикацию серии статей, где пытается дать ответ на этот вопрос. Полученные выводы заслуживают внимания.
Напомним, журналисты выяснили, что у 47-летнего лидера Чечни неизлечимое и смертельно опасное заболевание – некроз поджелудочной железы, отягощенный серьезными побочными эффектами. Это обстоятельство заставляет Кремль в срочном порядке подыскивать людей, которые бы подхватили управление этим весьма проблемным регионом.
Среди ближайших и самых влиятельных фигур из нынешнего окружения Рамзана Кадырова, которые бы могли унаследовать место лидера, называют спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. У них четко разделены зоны ответственности: Даудов управляется с республикой, а Делимханов имеет обширные связи в остальной России и за рубежом. Однако авторитет Даудова основывается исключительно на доверии к нему Кадырова, без этого ресурса он будет безнадежно ослаблен. Что касается Делимханова, у того да, большие связи, но часто это специфические связи в криминальной среде, что вряд ли говорит в пользу его кандидатуры.
Попытки раскрутить в публичном пространстве родственников, в первую очередь сыновей Рамзана, связывают не со стремлением закрепить кого-то из них в качестве преемников, а обеспечить им безопасность после ухода нынешнего хозяина Чечни. Указание на особые отношения клана Кадыровых с Кремлем обеспечивает, как им хочется верить, неприкосновенность при смене власти в Чечне.
Много места в публикации уделено характерному возвышению Апти Алаудинова, бывшего заместителя главы МВД Чечни, а с недавних пор – заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. За участие в войне в Украине ему присвоили звание Героя России и звание армейского генерал-майора (по линии полиции генералом он уже был).
Алаудинов является частым гостем на российском телевидении, что не может происходить без одобрения с самого верха: ему явно повышают всероссийскую узнаваемость. С чего бы это, если не имеют на него далеко идущие планы?
Совсем не факт, что ставка будет сделана именно на Алаудинова. Очевидно, имеется некий пул фигур, из которых и будет сделан окончательный выбор. Все собеседники газеты сходятся во мнении, что это точно будет выходец из силовых структур. Хотя бы по одной причине: с вооруженной вольницей, которую устроил в Чечне Кадыров, нужно заканчивать, и нет лучшего момента для этого, чем отход Рамзана от дел.
О том, каким образом центр готовится к будущим переменам, говорит назначение в ноябре прошлого года нового главы УФСБ Чечни. Им стал Дмитрий Кечкин, за год до этого возглавивший ФСБ в Ингушетии, а до того работавший заместителем начальника УФСБ в Дагестане. И в Дагестане, и в Ингушетии Кечкин занимался борьбой с местными уголовными кланами, и каждый раз речь шла о фигурах, связанных с Рамзаном Кадыровым. В Дагестане это был Сагид Муртазалиев, в Ингушетии – клан Белхароевых. В обоих случаях Кадыров пытался вступиться за «дорогих братьев», но его мнение было проигнорировано.
Очевидно, Кечкин – первый из силового десанта, который будет высажен в Чечне в группе сопровождения нового руководства республики. В частности, указывают на неминуемую замену людей во главе МВД, чтобы перехватить влияние на чеченскую полицию, на которую завязана вооруженная гвардия Кадырова.
Добиваться лояльности от кадыровских назначенцев будут либо путем возбуждения уголовных дел – компромата на них тысячи томов, либо отправкой на украинский фронт. Удастся ли перехватить власть без эксцессов - большой вопрос, но отношение силовиков из центра к чеченским порядкам известно.
«Как при падишахе – больше не будет», - цитирует «Новая газета» свой источник в Москве.