Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 23:19

Что будет в Чечне после неизбежного и уже, похоже, относительно скорого ухода Рамзана Кадырова? Российское эмигрантское издание «Новая газета. Европа» закончило публикацию серии статей, где пытается дать ответ на этот вопрос. Полученные выводы заслуживают внимания. Напомним, журналисты выяснили, что у 47-летнего лидера Чечни неизлечимое и смертельно опасное заболевание – некроз поджелудочной железы, отягощенный серьезными побочными эффектами. Это обстоятельство заставляет Кремль в срочном порядке подыскивать людей, которые бы подхватили управление этим весьма проблемным регионом.

Среди ближайших и самых влиятельных фигур из нынешнего окружения Рамзана Кадырова, которые бы могли унаследовать место лидера, называют спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. У них четко разделены зоны ответственности: Даудов управляется с республикой, а Делимханов имеет обширные связи в остальной России и за рубежом. Однако авторитет Даудова основывается исключительно на доверии к нему Кадырова, без этого ресурса он будет безнадежно ослаблен. Что касается Делимханова, у того да, большие связи, но часто это специфические связи в криминальной среде, что вряд ли говорит в пользу его кандидатуры. Попытки раскрутить в публичном пространстве родственников, в первую очередь сыновей Рамзана, связывают не со стремлением закрепить кого-то из них в качестве преемников, а обеспечить им безопасность после ухода нынешнего хозяина Чечни. Указание на особые отношения клана Кадыровых с Кремлем обеспечивает, как им хочется верить, неприкосновенность при смене власти в Чечне. Много места в публикации уделено характерному возвышению Апти Алаудинова, бывшего заместителя главы МВД Чечни, а с недавних пор – заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. За участие в войне в Украине ему присвоили звание Героя России и звание армейского генерал-майора (по линии полиции генералом он уже был).

Алаудинов является частым гостем на российском телевидении, что не может происходить без одобрения с самого верха: ему явно повышают всероссийскую узнаваемость. С чего бы это, если не имеют на него далеко идущие планы? Совсем не факт, что ставка будет сделана именно на Алаудинова. Очевидно, имеется некий пул фигур, из которых и будет сделан окончательный выбор. Все собеседники газеты сходятся во мнении, что это точно будет выходец из силовых структур. Хотя бы по одной причине: с вооруженной вольницей, которую устроил в Чечне Кадыров, нужно заканчивать, и нет лучшего момента для этого, чем отход Рамзана от дел.

О том, каким образом центр готовится к будущим переменам, говорит назначение в ноябре прошлого года нового главы УФСБ Чечни. Им стал Дмитрий Кечкин, за год до этого возглавивший ФСБ в Ингушетии, а до того работавший заместителем начальника УФСБ в Дагестане. И в Дагестане, и в Ингушетии Кечкин занимался борьбой с местными уголовными кланами, и каждый раз речь шла о фигурах, связанных с Рамзаном Кадыровым. В Дагестане это был Сагид Муртазалиев, в Ингушетии – клан Белхароевых. В обоих случаях Кадыров пытался вступиться за «дорогих братьев», но его мнение было проигнорировано. Очевидно, Кечкин – первый из силового десанта, который будет высажен в Чечне в группе сопровождения нового руководства республики. В частности, указывают на неминуемую замену людей во главе МВД, чтобы перехватить влияние на чеченскую полицию, на которую завязана вооруженная гвардия Кадырова.