ООН обвиняет Израиль

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк оценил приказ Израиля об эвакуации мирных жителей из Рафаха как «бесчеловечный», а также предупредил, что «подобные действия могут быть приравнены к военному преступлению». Слова Тюрка нашли отражение в распространенном от его имени заявлении.

По его словам, принуждение сотен тысяч людей бежать в районы, где почти нет доступа к помощи для выживания, «немыслимо».

«Жители Газы продолжают страдать от авиаударов, болезней и даже голода. И сегодня им говорят, что они должны снова переехать, поскольку операции израильской армии в Рафахе расширяются. Это бесчеловечно. Это противоречит основным принципам международного гуманитарного права и прав человека, для которых эффективная защита гражданского населения является первостепенной задачей», - говорится в заявлении, распространенном от имени Тюрка.

В нем также подчеркивается, что приказы о перемещении гражданских лиц запрещены международным гуманитарным правом, за некоторыми исключениями, которые подчиняются строгим юридическим требованиям.