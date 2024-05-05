«Заключите сделку, иначе мы сожжем страну!» протесты в Тель-Авиве
Сотни израильтян, в том числе родственники заложников, перекрыли в Тель-Авиве главное шоссе Аялон с требованием немедленно заключить соглашение с ХАМАС после того, как палестинское движение объявило о согласии на сделку.
«ХАМАС согласился на эту сделку, сейчас настало время для правительства вернуть пленных домой, иначе мы сожжем страну!» - заявила мать одного из заложников, удерживаемых террористами.
Сообщается, что в некоторых частях страны уже начались поджоги.
May 6, 2024
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