Сотни израильтян, в том числе родственники заложников, перекрыли в Тель-Авиве главное шоссе Аялон с требованием немедленно заключить соглашение с ХАМАС после того, как палестинское движение объявило о согласии на сделку.

«ХАМАС согласился на эту сделку, сейчас настало время для правительства вернуть пленных домой, иначе мы сожжем страну!» - заявила мать одного из заложников, удерживаемых террористами.

Сообщается, что в некоторых частях страны уже начались поджоги.