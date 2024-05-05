Шольц рассказал, сколько солдат Германия может отправить на помощь

Около 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии, передают СМИ.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии «остается напряженной» и напомнил, что два года назад Германия взяла на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году — и Латвии. Бундесвер также разместит в Литве бригаду.

По словам Шольца, Германии удалось последовательно отреагировать на начало боевых действий в Украине, и Бундесвер подтверждает свою приверженность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.

«Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Германия готова защищать «каждый квадратный сантиметр территории НАТО».