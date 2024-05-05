Иран обратился с просьбой к Барзани

Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал центральные власти Ирака и руководство курдской автономии не позволить Израилю и группировкам, ставящим своей целью подрыв иранского государственного строя, проводить операции, направленные против исламской республики. С таким заявлением Раиси выступил в Тегеране на переговорах с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани.

«Мы ожидаем, что центральное правительство Ирака и правительство иракского Курдистана не позволят [Израилю] и антиреволюционным элементам пользоваться территорией этого региона для действий, [направленных] против Ирана», - приводит слова Раиси его пресс-служба.

Он призвал «разоружить и изгнать все антиреволюционные элементы с территории Ирака». По словам Раиси, безопасность Ирака неразделима с понятием безопасности Ирана.

По мнению иранских властей, на территории Иракского Курдистана действуют группы, ставящие своей целью подрыв государственного строя Ирана. В число этих организаций они относят курдское отделение Иранской коммунистической партии «Комала», которое в ИРИ внесено в список террористических организаций. Кроме того, Тегеран полагает, что в Эрбиле действуют представители израильской службы разведки «Моссад», которые организуют теракты на территории Ирана.