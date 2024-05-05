С 7 по 23 мая национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем. Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов. Об этом информирует пресс-служба Azerbaijan Airlines.

Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай

В одну сторону:

* Ночные рейсы – от 88 евро

* Утренние рейсы – от 108 евро

Туда и обратно:

* Ночные рейсы – от 168 евро

* Утренние рейсы – от 208 евро