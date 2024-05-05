Спецпредложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем

С 7 по 23 мая национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем. Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов. Об этом информирует пресс-служба Azerbaijan Airlines.

Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай

В одну сторону:

* Ночные рейсы – от 88 евро

* Утренние рейсы – от 108 евро

Туда и обратно:

* Ночные рейсы – от 168 евро

* Утренние рейсы – от 208 евро

Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку

В одну сторону:

* Ночные рейсы – от 348 дирхам

* Утренние рейсы – от 428 дирхам

Туда и обратно:

* Ночные рейсы – от 666 дирхам

* Утренние рейсы – от 828 дирхам

Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

AZAL советует не упускать возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями! Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.