Спецпредложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем
С 7 по 23 мая национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем. Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов. Об этом информирует пресс-служба Azerbaijan Airlines.
Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай
В одну сторону:
* Ночные рейсы – от 88 евро
* Утренние рейсы – от 108 евро
Туда и обратно:
* Ночные рейсы – от 168 евро
* Утренние рейсы – от 208 евро
Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку
В одну сторону:
* Ночные рейсы – от 348 дирхам
* Утренние рейсы – от 428 дирхам
Туда и обратно:
* Ночные рейсы – от 666 дирхам
* Утренние рейсы – от 828 дирхам
Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.
AZAL советует не упускать возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями! Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.