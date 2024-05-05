Как отмечается в отчете ISW, рефлексивное управление является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика, которая формирует противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно совершил действия, выгодные России.

Кремль использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции для проведения кампании рефлексивного контроля, которая направлена на принятие решений на Западе. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

Российские чиновники постоянно приурочивают учения по ядерной готовности и нечеткие угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине, чтобы заставить западных политиков сдерживать себя и уменьшить свою поддержку Украины, отмечают аналитики.

В отчете ISW говорится, что нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.

Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России. Российские войска проводят плановые ядерные учения в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия крайне маловероятно применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

Минобороны России сообщило 6 мая, что президент России Владимир Путин поручил Генеральному штабу России подготовиться к проведению нестратегических (тактических) учений с ядерным оружием с целью "отработки подготовки и применения" тактического ядерного оружия. Минобороны России заявило, что в этих учениях будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа России, а также российская авиация и военно-морские силы.

Минобороны и МИД России, в частности, заявили, что Россия проведет ядерные учения в ответ на «провокационные заявления и угрозы», сделанные западными официальными лицами в адрес России.