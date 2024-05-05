В Белом доме отреагировали на ядерные угрозы России

Чтобы уберечь свои войска от поражения западным оружием, Россия должна просто вывести их с территории Украины. Так считает координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Если (президент РФ Владимир) Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска. Для лидера крупной ядерной державы просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания», - заявил Кирби.

О том, что пока Вашингтон не видит признаков возможного использования Россией ядерного оружия на территории Украины, заявил и представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной в течение всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине», - заметил Миллер.