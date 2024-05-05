Азербайджан и Словакия подписали меморандумы о сотрудничестве

В рамках проходящего в Баку 7 мая Азербайджано-словацкого бизнес-форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанской инвестиционной компанией и словацким «Эксимбанк».

Также подписан меморандум о сотрудничестве между словацкой компанией SEAK Energetics и азербайджанским ООО ITECH GROUP.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на форуме, что Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.