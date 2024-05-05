В турецкой Конье проходят международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2024, сообщили в Минобороны.

На предварительном этапе с участниками учений проведен брифинг, в ходе которого подробно рассказано о цели, сценарии, месте проведения учений, задачах, которые будут выполнены на различных этапах, и правилах безопасности.

В учениях с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляет группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

Учения Anatolian Phoenix-2024 продлятся до 17 мая.