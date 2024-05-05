Тамилла Алиева, собкор 10:32

В Исполнительной власти города Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и истории Азербайджана. В этом мероприятии, которое традиционно устраивается для школьников азербайджанской столицы, приняли участие руководство и коллектив Исполнительной власти Баку, школьники, чьи рефераты были признаны лучшими на районных конференциях, а также представители средств массовой информации. Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и героев, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Открывая конференцию, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов поприветствовал участников, подчеркнув, что «сегодня азербайджанский народ проживает наиболее достойные дни всей своей тысячелетней истории, и происходит это под влиянием личности и глубоко продуманной политической стратегии президента Ильхама Алиева». Глава Исполнительной власти отметил также, что на тематических конференциях, проводившихся в районах Баку, учащиеся старших классов выступали не только с научными статьями об истории Азербайджана, начиная с древнейших времен и заканчивая нашими днями, но также с рефератами о роли, которую сыграли в новейшей истории нашей страны ее общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев. Особое место в конкурсе нынешнего года было отведено также темам славной победы нашей армии в 44-дневной Отечественной войне, антитеррористическим мероприятиям прошлого года, а также небывалому эмоциональному подъему, который вызвал у народа нашей страны военный парад в Ханкенди, а также подъем государственного флага Азербайджанской Республики в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде.