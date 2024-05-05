Бакинская мэрия о великой роли Гейдара Алиева официоз

Тамилла Алиева, собкор

В Исполнительной власти города Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и истории Азербайджана.

В этом мероприятии, которое традиционно устраивается для школьников азербайджанской столицы, приняли участие руководство и коллектив Исполнительной власти Баку, школьники, чьи рефераты были признаны лучшими на районных конференциях, а также представители средств массовой информации.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и героев, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Бакинский градоначальник Эльдар Азизов выступает перед школьниками

Открывая конференцию, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов поприветствовал участников, подчеркнув, что «сегодня азербайджанский народ проживает наиболее достойные дни всей своей тысячелетней истории, и происходит это под влиянием личности и глубоко продуманной политической стратегии президента Ильхама Алиева».

Глава Исполнительной власти отметил также, что на тематических конференциях, проводившихся в районах Баку, учащиеся старших классов выступали не только с научными статьями об истории Азербайджана, начиная с древнейших времен и заканчивая нашими днями, но также с рефератами о роли, которую сыграли в новейшей истории нашей страны ее общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев.

Особое место в конкурсе нынешнего года было отведено также темам славной победы нашей армии в 44-дневной Отечественной войне, антитеррористическим мероприятиям прошлого года, а также небывалому эмоциональному подъему, который вызвал у народа нашей страны военный парад в Ханкенди, а также подъем государственного флага Азербайджанской Республики в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде.

Школьники представили лучшие работы о наследии Алиева

На конференции были заслушаны доклады молодых исследователей, посвященные историческому осмыслению неисчерпаемого наследия Гейдара Алиева, а также сущности беспрецедентных заслуг общенационального лидера Азербайджана перед народом и государством.

Участники конференции с удовлетворением отмечали неподдельный интерес азербайджанских школьников к более глубокому, детализированному изучению истории Азербайджана, подчеркивая, что в нынешнем году в конкурсе, посвященном 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие со своими рефератами 2 700 учащихся из более чем 300 школ Баку.

Как стало известно, 60 наиболее интересных рефератов будут отобраны комиссией и включены в новую книгу, которая будет вскоре опубликована при поддержке Исполнительной власти города Баку.