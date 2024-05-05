Бакинская мэрия о великой роли Гейдара Алиева официоз
В Исполнительной власти города Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и истории Азербайджана.
В этом мероприятии, которое традиционно устраивается для школьников азербайджанской столицы, приняли участие руководство и коллектив Исполнительной власти Баку, школьники, чьи рефераты были признаны лучшими на районных конференциях, а также представители средств массовой информации.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и героев, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
Открывая конференцию, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов поприветствовал участников, подчеркнув, что «сегодня азербайджанский народ проживает наиболее достойные дни всей своей тысячелетней истории, и происходит это под влиянием личности и глубоко продуманной политической стратегии президента Ильхама Алиева».
Глава Исполнительной власти отметил также, что на тематических конференциях, проводившихся в районах Баку, учащиеся старших классов выступали не только с научными статьями об истории Азербайджана, начиная с древнейших времен и заканчивая нашими днями, но также с рефератами о роли, которую сыграли в новейшей истории нашей страны ее общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Ильхам Алиев.
Особое место в конкурсе нынешнего года было отведено также темам славной победы нашей армии в 44-дневной Отечественной войне, антитеррористическим мероприятиям прошлого года, а также небывалому эмоциональному подъему, который вызвал у народа нашей страны военный парад в Ханкенди, а также подъем государственного флага Азербайджанской Республики в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде.
На конференции были заслушаны доклады молодых исследователей, посвященные историческому осмыслению неисчерпаемого наследия Гейдара Алиева, а также сущности беспрецедентных заслуг общенационального лидера Азербайджана перед народом и государством.
Участники конференции с удовлетворением отмечали неподдельный интерес азербайджанских школьников к более глубокому, детализированному изучению истории Азербайджана, подчеркивая, что в нынешнем году в конкурсе, посвященном 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие со своими рефератами 2 700 учащихся из более чем 300 школ Баку.
Как стало известно, 60 наиболее интересных рефератов будут отобраны комиссией и включены в новую книгу, которая будет вскоре опубликована при поддержке Исполнительной власти города Баку.